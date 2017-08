Injustice 2: Ed Boon veröffentlicht Fighter Pack 2 Teaser

61 SHARES Facebook Twitter Google

Kürzlich hat Ed Boon einen Teaser zum Fighter Pack 2 für Injustice 2 veröffentlicht. Nun spekulieren Fans, welcher Kämpfer uns als nächstes erwartet.

Hier der Teaser:

Auf dem Bild ist auf dem ersten Blick nicht viel zu sehen, auf den zweiten jedoch schon. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde man in der linken Bildhäfte die Schulter einer großen Gestalt sehen, die etwas unförmig ist. Darum gehen einige Fans davon aus, dass es sich hier um Solomon Grundy handeln könnte, der oft mit Schwertern dargestellt wird, die aus seinem Körper hervorragen. Andere denken, es könnnte sich um Spawn handeln.

Erhöht man die Helligkeit des Bildes, wie es die Kollegen von comicbook.com gemacht haben, dann sieht man aber, dass es sich wohl nur um einen Schutthaufen handelt. Dafür erkennt man in der rechten Bildhäfte einen Speer. Dieser könnte beispielsweise auf Black Manta hindeuten, der eigentlich mit einem Dreizack kämpft. Dieser könnnte im Schutt stecken.

Und es gibt noch einen Hinweis: Hinter dem linken Schutthaufen sieht man ein Bein mit einem lilanen Stiefel. Es sieht also ganz danach aus, als wĂĽrde in diesem Bild Starfire auf dem Boden liegen. Ein Charakter des ersten DLCs.

Was denkt ihr? Welcher Charakter erwartet uns als nächstes in Injustice 2? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Man darf gespannt sein, welche Kämpfer uns im Fighter Pack 2 erwarten.