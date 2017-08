Injustice 2: Jim Lee veröffentlicht ungewöhnliches Raiden Concept Art

64 SHARES Facebook Twitter Google

K√ľrzlich zeigte uns Ed Boon einen ersten Screenshot von Black Manta, einem der drei kommenden Charaktere des Fighter Packs 2 f√ľr Injustice 2. Nun hat der K√ľnsler Jim Lee ein ungew√∂hnliches Raiden Concept Art ver√∂ffentlicht. Raiden ist ebenfalls im zweiten Fighter Pack enthalten.

Und dieses Concept Art ist ziemlich ungew√∂hnlich. Es zeigt den “Mortal Kombat”-Charakter in einer sehr ungew√∂hnlichen Form. Mit einem Umhang, L√∂wen-Knieschonern und Klauenstiefeln. Hier das Bild:

My initial concept art for RAIDEN for the #injustice2 game. This DLC pack also includes #BlackManta and #Hellboy! Ein Beitrag geteilt von Jim Lee (@jimleeart) am 26. Aug 2017 um 0:30 Uhr

Im Spiel wird er aber anders aussehen. Der Umhang musste weichen und auch die Stiefel. Die Knieschoner sind jedoch geblieben. So sieht Raiden nun aus:

√úbrigens: Jim Lee k√ľmmerte sich auch um das Redesign von Sub-Zero f√ľr Injustice 2. Und das Concept Art dazu sieht ziemlich cool aus.

‚Ä™👉🏼 my concept for Sub-Zero for #Injustice2 video game. Honored to play again in MKverse w/this char. Part of 1st wave DLC chars w/Starfire & Red Hood‚Ĩ. Game out May 16th! Ein Beitrag geteilt von Jim Lee (@jimleeart) am 5. Mai 2017 um 18:06 Uhr

Sobald es weitere Infos zu Injustice 2 gibt, erfahrt ihr das nat√ľrlich bei uns.

Das denken wir:

Mal sehen, was Raiden in Injustice 2 so auf dem Kasten hat.

Quelle: comicbook.com