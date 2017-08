Lost Sphear: Wir haben uns den spirituellen Nachfolger zu ‘I am Setsuna’ näher anschauen können

102 SHARES Facebook Twitter Google

Rund 1,5 Jahre ist es her, dass Tokyo RPG Factory mit I am Setsuna sein erstes Spiel auf den Markt brachte. Ziel war es ein Erlebnis zu schaffen, dass an die großen JRPG-Perlen der 90er Jahre erinnert. Hauptinspiration war seinerzeit das heute noch (vollkommen zurecht) umjubelte Chrono Trigger. Doch I am Setsuna orientierte sich so sehr an anderen Titeln, dass seine eigene Identität nahezu auf der Strecke blieb.

Mit Lost Sphear wagt Tokyo RPG Factory einen zweiten Anlauf und m√∂chte genau an dieser Stelle ansetzen. Grafisch wirken beide Spiele wie aus einem Guss und schnell ist klar, dass auch Lost Sphear dieses 90s Retro Gef√ľhl in uns wecken soll. Aber hat es dieses Mal auch eine eigene Seele? – Freudig, als auch skeptisch schaute ich mir Lost Sphear auf der diesj√§hrigen gamescom genauer an und bin vorsichtig positiv gestimmt.

Doch fangen wir erstmal vorne an. Wovon handelt Lost Sphear √ľberhaupt? W√§hrend sich I am Setsuna mehr oder minder an der Final Fantasy X Story bediente, geht es in Lost Sphear verst√§rkt um das Thema Erinnerungen. Ihr schl√ľpft in die Haut von Kanata, einem Jungen der friedlich in seinem Dorf lebt, bis ganze Landstriche pl√∂tzlich anfangen zu verschwinden und sich in wei√üen Rauch aufzul√∂sen. Erinnert ein wenig an Michael Ende’s Unendliche Geschichte. Was es damit auf sich hat, was Kanata und sein Heldentrupp und vor allem seine Erinnerungen damit zutun haben, sollen wir im weiteren Spielverlauf lernen.

Also ziehen wir in bester JRPG-Manier los und versuchen Licht ins Dunkel zu bringen. Bereits nach zwei Minuten f√ľhlen wir uns wieder in die Hochzeit der 16 & 32 Bit √Ąra versetzt und sprechen NPC f√ľr NPC an. Diese bieten uns entweder Rast an in der Gastst√§tte, verkaufen uns neue Ausr√ľstung oder kl√§ren uns √ľber die Lage der Nation auf. Ganz wie damals eben.

Auf den ersten Blick gibt es noch nicht viele Neuerungen im Vergleich zu I am Setsuna, so sind sich beide stilistisch sehr √§hnlich – doch die √Ąnderungen liegen im Detail. W√§hrend Setsuna mit seinem Piano-lastigen Soundtrack zwar einerseits wundersch√∂n war, kratzte es nach einigen Stunden haarscharf am Nervenkost√ľm. Bereits w√§hrend der ersten 20 Minuten von Lost Sphear fiel auf, dass man diesmal auf mehr Abwechslung beim Soundtrack setzt, der erneut von Tomoki Miyoshi komponiert wurde.

Das Ausr√ľstungsmen√ľ wurde augenscheinlich auch sinnvoll √ľberarbeitet und ist nun bedeutend √ľbersichtlicher gestaltet. Doch die wirklichen Neuerungen warten im Kampfsystem auf uns. Zwar setzt man noch immer auf das ATB (Active Time Battle) System, doch spickt es mit kleinen Neuerungen.

Um die Skills sinnvoller und dynamischer einsetzen zu k√∂nnen, k√∂nnt ihr euch nun bewegen und so je nach Position mehrere Gegner mit euren Angriffen treffen. Generell scheinen die Gegner schwerer geworden zu sein. Also hat man auch hier auf das Feedback geh√∂rt, da Setsuna stellenweise viel zu einfach war. Im Kampf selber k√∂nnt ihr euch verwandeln und erinnert an Kampfmechs ala Saint Seiya oder Gundam Wing. Der Bosskampf, den die rund 30-min√ľtige Demo f√ľr uns bereit hielt, war bereits fordernder als nahezu jeder Kampf aus I am Setsuna.

Insgesamt bleibt sich Tokyo RPG Factory treu und setzt auf seine Stärken. Mit dem klaren Vorteil, dass sie scheinbar auf die Community gehört haben und die deutlichen Schwächen von I am Setsuna streichen. Man darf also sehr gespannt sein, was Lost Sphear noch alles zu bieten hat.

Lost Sphear erscheint am 23. Januar 2018 f√ľr PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch.