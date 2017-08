Metroid: Samus Returns hat ein cooles Wendecover

Coole Sache: In wenigen Tagen, am 15. September, erscheint Metroid: Samus Returns für den 3DS. Es wird auch eine Collectors Edition geben.

Diese beinhaltet neben den Goodies, die ihr auf dem Bild über diesen Zeilen seht, auch noch ein ziemlich cooles Wendecover. Mit diesem Cover könnt ihr Metroid: Samus Returns in den Game-Boy-Klassiker Metroid 2 verwandeln.

So sieht das Wendecover aus:

The Metroid: Samus Returns cover is reversible to make it look like the original Game Boy game. Neat! pic.twitter.com/Gtemuh78xw

— Andre Segers (@AndreSegers) 29. August 2017