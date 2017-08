Mit diesen Flammenwerfer-Handschuhen wird man zum Firebender

51 SHARES Facebook Twitter Google

Allen Pan von Sufficiently Advanced wollte die coolsten Flammenwerfer ever bauen. Und das hat er auch gemacht.

Inspiriert von Avatar: The Last Airbender und The Legend of Korra hat er Flammenwerfer-Handschuhe entwickelt. Schlägt man damit zu, versprüht man eine gefährliche Feuerfontäne.

Und das hört sich nicht nur irre an, sondern das sieht auch so aus. Aber überzeugt euch am besten selbst. Im nachfolgenden Video seht ihr die irren Flammenwerfer-Handschuhe in Aktion:

Das denken wir:

Total verantwortungslos und unglaublich cool.