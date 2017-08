Mittelerde: Schatten des Krieges – Neuer Trailer zeigt den Marauder Tribe in Aktion

92 SHARES Facebook Twitter Google

Am 10. Oktober 2017 erscheint Mittelerde: Schatten des Krieges für PC, PS4 und Xbox One. Etwas müssen wir uns also noch gedulden, bis wir uns in der Rolle des Waldläufers Talion dem dunklen Herrscher Sauron entgegenstellen können.

Dafür haben Warner Bros. Interactive Entertainment und Monolith Productions, die Entwickler von Mittelerde: Schatten des Krieges, einen neuen Trailer veröffentlicht, der den Marauder Tribe vorstellt. Hier handelt es sich um eine Gruppe Orks, die gerne glänzende Rüstung trägt.

Der Trailer ist zwar etwas ungewöhnlich, aber auch ziemlich cool. Hier der Clip:

Das denken wir:

Die bisherigen Szenen aus Mittelerde: Schatten des Krieges sind ziemlich cool. Mal sehen, ob das fertige Spiel den Vorgänger toppen kann.