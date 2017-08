Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver.: Seht euch hier das Intro an

86 SHARES Facebook Twitter Google

Vor einiger Zeit berichteten wir darüber, dass Monster Hunter XX auch für die Nintendo Switch erscheint. Nun wurde das Intro des Spiels veröffentlicht, das ihr euch unter diesen Zeilen ansehen könnt.

Übrigens wurde kürzlich auch die japanische Switch-Demo von Monster Hunter XX im japanischen eShop veröffentlicht. Sie umfasst 14 Waffen, mit denen ihr gegen drei Monster kämpfen könnt.

Die Vollversion erscheint in Japan am 25. August. Ob und wann das Spiel in Deutschland erscheint, ist bisher nicht bekannt.

Hier das Intro von Monster Hunter XX:

Das denken wir:

Hoffentlich veröffentlicht Capcom Monster Hunter XX auch hierzulande für die Switch.