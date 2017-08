Nintendo hat einen ziemlich coolen Samus New 3DS XL angekündigt

68 SHARES Facebook Twitter Google

Wer noch keinen 3DS besitzt aber Lust auf Metroid hat, der sollte sich mal den neuen Samus New 3DS XL genauer ansehen.

Dieser wurde k√ľrzlich von Nintendo angek√ľndigt. Der Handheld soll am 15. September 2017 zusammen mit dem Spiel in den amerikanischen Handel kommen. Ob der Samus New 3DS XL auch in Europa erscheinen wird, ist leider noch nicht bekannt.

Daf√ľr wurden erste Bilder des neuen New 3DS XL ver√∂ffentlicht. Diese findet ihr hier:

Samus Edition New Nintendo #3DS XL hardware arrives 9/15 at select retailers, just in time for #Metroid: Samus Returns! pic.twitter.com/3OTcwMvAAL — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 8. August 2017

Das denken wir:

Das Teil sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus.