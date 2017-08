Nintendo hat Limited Edition Nintendo Power Cover für die SNES Classic Edition veröffentlicht

Na, habt ihr noch ein SNES Mini bekommen? Aktuell ist die Retro-Konsole überall vergriffen und die Nachfrage ist höher denn je. Der Release lässt auch nicht mehr lange auf sich warten.

Das SNES Mini erscheint am 29. September und darum rührt Nintendo gerade kräftig die Werbetrommel. Kürzlich wurden sogar Limited Edition Nintendo Power Cover veröffentlicht. Diese sollen im Rahmen der PAX West am Wochenende verteilt werden.

Und falls ihr nicht vor Ort seion könnt, ist das kein Problem. Nintendo hat sie für euch auch auf Twitter veröffentlicht. Hier die Cover:

Download and enjoy these special #SNESClassic-themed #NintendoPower covers, and join our #PAXWest2017 panel to receive physical copies! pic.twitter.com/N99OzZ8JoR

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 28. August 2017