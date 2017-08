No Man’s Sky Videografikvergleich – so sieht das Spiel nach dem Patch aus

100 SHARES Facebook Twitter Google

Vor einigen Tagen berichteten wir ĂĽber das aktuelle No Man’s Sky Update “Atlas Rises”. Dieses beinhaltet nicht nur neue Story-Elemente, sondern verbessert auch die Technik des Spiels.

Unter anderem wurde die Grafik deutlich angepasst. Mit dem Update fanden unter anderem verbesserte Texturen, eine schönere Vegetation und neue Effekte den Weg ins Spiel.

Der YouTuber Cycu1 hat sich die MĂĽhe gemacht und die Version 1.0 mit der aktuellen Version 1.32 in Sachen Grafik verglichen. Das Ergebnis seht ihr hier:

Und was haltet ihr von der neuen Optik? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Coole Sache, dass Hello Games nach der heftigen Kritik an No Man’s Sky nicht aufgegeben hat, das Spiel zu verbessern.