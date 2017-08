Observer: Seht euch hier den Launch-Trailer zum Cyberpunk Horror Game an

84 SHARES Facebook Twitter Google

Vor einigen Wochen habe ich euch einen ziemlich coolen Gameplay-Trailer zum Cyberpunk Horror Game Observer gezeigt. Nun ist der Launch-Trailer da.

Und dieser gibt einen guten Eindruck davon, wie intensiv die Stimmung in diesem Spiel ist. In Observer verschlägt es euch ins Jahr 2084. Ihr übernehmt die Rolle von Detective Dan Lazarski, der von Rutger Hauer gespielt wird. Er gehört einer Polizeieinheit an, die die Aufgabe hat, den Verstand der Verdächtigen zu hacken und zu infiltrieren.

Unverhofft bekommt Lazarski eine Nachricht von seinem Sohn. Er begibt sich kurz darauf nach Krakau, um der Nachricht auf den Grund zu gehen.

Observer ist ab jetzt für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.

Das denken wir:

Wer Lust auf ein intensives Horrorerlebnis hat, der sollte Observer auf jeden Fall ausprobieren.