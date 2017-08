Overwatch: Startet jetzt in die Sommerspiele 2017

52 SHARES Facebook Twitter Google

Blizzard hat die Overwatch-Sommerspiele 2017 gestartet. Wer also mal wieder Lust auf eine Runde LĂșcioball hat, der kann gleich loslegen.

Ihr könnt noch bis zum 28. August 2017 an den Sommerspielen teilnehmen. In LĂșcioball mĂŒssen zwei Dreierteams in bester “Rocket League”-Manier gegeneinander antreten. Die Matches finden im Stadion in Rio und in Sydney statt.

Als Belohnung winken euch Lootboxen mit GegenstĂ€nden, die auch schon im vergangenen Jahr verfĂŒgbar waren und ĂŒber 50 neue saisonale GegenstĂ€nde. Hier der Trailer zu den Sommerspielen 2017:

Das denken wir:

Coole Sache, dass Blizzard die Overwatch Community mit saisonalen Events bei Laune hÀlt.