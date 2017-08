Planet of the Apes: Last Frontier wurde für PC, PS4 und Xbox One angekündigt

96 SHARES Facebook Twitter Google

Na, wie fandet ihr “Planet der Affen: Survival”? Ich fand ihn ziemlich cool. Und wenn es euch auch so geht und ihr nicht genug von “Planet der Affen” bekommen könnt, dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Kürzlich wurde das Adventure Planet of the Apes: Last Frontier für PC, PS4 und Xbox One angekündigt, das im Herbst dieses Jahres erscheinen soll.

Hier der Reveal-Trailer:

Und hier der erste Gameplay-Trailer:

Im Grunde erwartet uns hier ein Adventure, das an die Spiele von Telltale erinnert. Ob Planet of the Apes: Last Frontier aber auch so gut wird wie die Konkurrenz, lässt sich jetzt aber leider noch nicht sagen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Hoffentlich wird das keine Lizenzgurke…