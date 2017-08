Playerunknown’s Battlegrounds: Gamescom-Trailer zur Xbox One Version

48 SHARES Facebook Twitter Google

Ein Spiel, dass aktuell alle Rekorde auf dem PC bricht, ist zweifelsohne Playerunknown’s Battlegrounds. Wie bereits seit längerem bekannt ist, erscheint der Battle Royale – Titel auch auf der Xbox One. Im Rahmen der gestrigen PK wurde uns ein neuer Trailer präsentiert, der euch die Möglichkeiten des Titels näherbringt.

Wer sich also noch nicht mit dem Titel beschäftigt hat, bekommt einen guten Einblick, was euch erwartet. Doch seht euch den Trailer am besten selbst an. Natürlich haben wir ihn für euch angehangen.

Der gamescom Trailer zu Playerunknown’s Battlegrounds: Origins:

Playerunknown’s Battlegrounds soll noch 2017 auf der Xbox One erscheinen.

Das denken wir:

Bisher habe ich mich mit dem Titel noch nicht so sehr beschäftigt, aber eventuell schaue ich auf der Xbox One mal rein.