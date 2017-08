Quake Champions geht noch im August via Early Access an den Start – DOOM Guy vorgestellt

112 SHARES Facebook Twitter Google

Kürzlich wurde angekündigt, dass Quake Champions am 22. August via Early Access an den Start geht. Abgesehen davon wurde auch der Doom Guy als spielbarer Charakter vorgestellt.

Darüber hinaus wurde auch das Champions Pack angekündigt. Dieses Pack beinhaltet alle bisherigen und künftigen Helden und einen Zugang zur Early Access.

Während der Early-Access-Phase dürft ihr euch zudem über neue Maps und Runen-Herausforderungen freuen. Sobald es weitere Infos zu Quake Champions gibt, informieren wir euch natürlich darüber.

Das denken wir:

Fans klassischer Arena-Shooter sollten Quake Champions unbedingt ausprobieren.