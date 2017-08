Rainbow Six: Siege – Operation Blood Orchid: Die Patch Notes sind da

85 SHARES Facebook Twitter Google

Am 5. September 2017 wird das neue Rainbow Six: Siege Update Operation Blood Orchid für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Auf den Test-Servern der PC-Version wurde das Update allerdings schon eingespielt.

Daher wurden nun auch die Patch Notes veröffentlicht, die ihr über diesen Link findet.

Dieses Update fällt ziemlich umfangreich aus. Euch erwarten nicht nur die neuen Operatoren Ela, Ying und Lesion, sondern auch die neue Karte “Freizeitpark”. NatĂĽrlich wurde auch am Spiel an sich geschraubt. Unter anderem dĂĽrfen wir uns ĂĽber eine bessere Server-Performance und verbesserte Texturen freuen.

Dementsprechend groß ist auch der Patch. PC-Spieler müssen sich 26 Gigabyte herunterladen, während Konsoleros 15 Gigabyte downloaden müssen.

Das denken wir:

Mit Operation Blood Orchid scheint sich einiges in Rainbow Six: Siege zu verändern.