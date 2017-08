Rainbow Six Siege: Operation Blood Orchid erscheint bereits im August

68 SHARES Facebook Twitter Google

Ubisoft hat verraten, dass Operation Blood Orchid, die zweite Year-2-Karte von Rainbow Six Siege, am am 29. August 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein wird.

“Nachdem in den letzten drei Monaten die Verbesserungen des Spielerlebnisses im Fokus standen, kommen nun wieder neue Inhalte”, heiĂźt es seitens Ubisoft.

Das neue Update umfasst auch drei neue Operatoren – zwei aus Hong Kong, einer aus Polen. Und es wird auch neue Anpassungsgegenstände geben.

Season-Pass-Besitzer können bereits ab dem 29. August mit den neuen Operatoren loslegen, während alle anderen Spieler noch bis zum 5. September warten müssen.

Das denken wir:

Endlich gibt es wieder Content-Nachschub fĂĽr Rainbow Six Siege.