Sinner: Hier ist der erste offizielle Trailer zum Souls-Klon aus China

75 SHARES Facebook Twitter Google

Kürzlich berichteten wir über das erste Video des Souls-Klons Sinner aus China. Nun wurde der erste offizielle Trailer zum Spiel veröffentlicht.

Dieser erinnert Stark an die Souls-Reihe, Sinner scheint jedoch nicht ganz so düster zu sein. Erscheinen soll das Spiel im nächsten Jahr für PC, PS4 und Xbox One.

Hier könnt ihr euch den ersten offiziellen Trailer ansehen:

Und sobald es Neuigkeiten zu Sinner gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Die ersten offiziellen Spielszenen sehen nicht schlecht aus, hauen uns aber auch nicht vom Hocker.