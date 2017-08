80 SHARES Facebook Twitter Google

Der YouTube-Kanal Binging with Babish ist meiner Meinung nach aktuell der beste Koch-Kanal im Netz.

Dort bekommen wir unter anderem zu sehen, wie man sich Homers “Raumzeitalter-nicht-von-dieser-Welt-Mondwaffel” zubereitet. Im neuesten Video wird gezeigt, wie man kocht wie Link in Zelda: Breath of the Wild.

Und die Gerichte, die so entstehen, scheinen verdammt lecker zu sein. Aber seht am besten selbst:

Das denken wir:

Eine coole Idee. Jetzt haben wir Hunger.