Spielt The Last of Us Part II in Seattle?

Bis wir The Last of Us Part II zocken dĂĽrfen, werden mit Sicherheit noch ein oder zwei Jahre ins Land ziehen. Und in der Zwischenzeit versuchen Fans mehr darĂĽber herauszufinden, was uns im Spiel erwartet und wo Part II spielt.

Und der Reddit-User Voidsby glaubt nun herausgefunden zu haben, dass The Last of Us Part II in Seattle spielt. Warum das so ist, erklärt er in einem Post auf Reddit.

Dort vergleicht er offizielle Konzeptzeichnungen mit realen Bildern aus Seattle. Und die Ähnlichkeiten sind wirklich verblüffend. Hier beispielsweise ein Bild, das ein Gebäude zeigt, das auf einem Konzept zu sehen ist. Daneben seht ihr das entsprechende Gebäude in Seattle:

Hier ein Bild, das Parkschilder aus Seattle mit denen aus dem Spiel vergleicht:

Und hier noch ein Bild mit der Vegetation rund um Seattle und der Vegetation aus The Last of Us Part II:

Ziemlich ĂĽberzeuged, oder? Sobald es weitere Infos zu The Last of Us Part II gibt, erfahrt ihr das natĂĽrlich sofort bei uns.

Das denken wir:

So oder so, The Last of Us Part II wird ein Muss fĂĽr PlayStation-Besitzer.