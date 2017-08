“Spooky Jack”: In diesem Animationsfilm haben Monster Angst vor Menschen

71 SHARES Facebook Twitter Google

Coole Sache: Horror-Schmiede Blumhouse arbeitet in nächster Zeit für einen Animationsfilm namens “Spooky Jack” mit DreamWorks Animation zusammen.

In diesem Film dreht sich alles um drei Geschwister, die in ein neues Haus ziehen. In diesem haus treffen sie auf Monster. Zu ihrer Verwunderung stellen sie aber fest, dass die Monster genauso viel Angst vor Menschen haben, wie die Menschen vor den Monstern.

Hört sich doch ziemlich witzig an, oder? Die Idee zum Film stammt übrigens von Autor Robert Ben Garant („Nachts im Museum“). Sobald es weitere Infos zum Film gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Die Story hört sich auf jeden Fall sehr lustig an.