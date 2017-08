Star Wars: Battlefront 2 – Seht die neuen Spielszenen zum Fighter Assault Modus

88 SHARES Facebook Twitter Google

Wie angek√ľndigt hat EA gestern Abend auf dem EA Showcase der diesj√§hrigen gamescom den Fighter Assault Modus vorstellt und uns 9 Minuten Gameplay spendiert. Dort m√ľssen Rebellen St√ľck f√ľr St√ľck einen Sternenzerst√∂rer zerlegen und die imperialen Truppen m√ľssen es verhindern. Wir waren gestern direkt vor Ort und konnten es uns genauer anschauen.

Diese K√§mpfe sind in mehrere Phasen unterteilt, bis am Ende der Kern freigelegt ist. Solange m√ľssen erst Schilddetektoren deaktiviert werden, Gesch√ľtzt√ľrme zerst√∂rt und und. Doch seht es euch am besten selbst an:

Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November f√ľr PC, Xbox One und PS4.

Das denken wir:

Der Modus gefällt mir richtig gut. Bin mal gespannt, wie lange er Spaß machen wird.