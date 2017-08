Star Wars Battlefront II: Demnächst bekommen wir Raumschlachten zu sehen

68 SHARES Facebook Twitter Google

In den letzten Wochen war es relativ still rund um Star Wars Battlefront 2. Nun wurde aber angekündigt, dass wir demnächst Raumschlachten gezeigt bekommen.

Und zwar genauer gesagt am 21. August; im Rahmen der Gamescom. Hier die offizielle Mitteilung dazu:

“Star Wars™ Battlefront™ II lässt auf der gamescom mit einem neuen Trailer und dem Live-Gameplay-DebĂĽt des Sternenjäger-Angriff-Modus mit seinen brandneuen Multiplayer-Raumschlachten die Triebwerke aufheulen. Sei am 21. August um 9:30 PT live dabei, wenn wir das Gameplay enthĂĽllen und sich zwei Teams mit beliebten Star Wars™ Game Changern vor der Kulisse der Originaltrilogie in mehrstufige Raumschlachten stĂĽrzen.

Die Teams liefern sich spektakuläre Luftkämpfe auf der Karte “Fondor: Imperiale Werft” und umschwärmen einen imperialen Sternenzerstörer mit schnellen Jägern, schweren Bombern, legendären Heldenschiffen und mehr. Werden die tapferen Piloten der Rebellenallianz ĂĽber die imperiale Flotte triumphieren oder machen die unerschrockenen Fliegerasse des Galaktischen Imperiums die Pläne der Rebellen zunichte?

Der Livestream bietet einen ersten Blick auf die deutlich verbesserten Raumschlachten mit optimierter Steuerung, erweiterten Anpassungsmöglichkeiten und einem rollenbasierten Teamspiel mit einem brandneuen Klassensystem.

Schalte am 21. August um 09:30 PT EA.com ein, um das Ganze in Aktion zu erleben und mach dich bereit, selbst in die Schlacht einzugreifen. “Fondor: Imperiale Werft” ist neben der Karte “Theed: Galaktischer Angriff ” Teil der Beta, die am 6. Oktober beginnt (oder am 4. Oktober, wenn du vorbestellst*).

*BETA-ANGEBOT LĂ„UFT 3 TAGE VOR DEM BEGINN DES VORABZUGANGS AUS. Es gelten andere Bedingungen und Beschränkungen. Details findest du auf https://www.ea.com/de-de/games/starwars/battlefront/battlefront-2/disclaimers.”

Quelle: ea.com

Das denken wir:

Wenn alles gut läuft, erwartet uns mit Star Wars Battlefront II genau das Spiel, das sich Fans wünschen.