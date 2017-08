“Stark Wars”: Wenn “Game of Thrones” auf “Star Wars” trifft

68 SHARES Facebook Twitter Google

Habt ihr euch je gefragt, wie es aussehen würde, wenn in “Game of Thrones” mit Lichtschwertern aus “Star Wars” gekämpft werden würde? Vermutlich nicht. Eine Antwort auf diese Frage gibt es trotzdem. In Videoform. Vom YouTuber Omid G.

In seinem Clip, den ihr unter diesen Zeilen findet, seht ihr, wie Arya Stark gegen Brienne von Tarth antritt. Mit einem Lichtschwert. Und das ist sehr unterhaltsam.

Nicht nur für Fans von “Game of Thrones”. Viel Spaß mit dem Clip.

Das denken wir:

Der Clip ist wirklich cool gemacht. Jetzt wünschen wir uns eine ganze Folge in diesem Stil.