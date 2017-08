“Stephen Kings Es”: “Willst du einen Luftballon?”

63 SHARES Facebook Twitter Google

Die Neuauflage von “Stephen Kings Es” startet am 21. September 2017 in die Kinos und so wie ich euch kenne, könnt ihr es kaum erwarten, bis der fiese Horrorclown Pennywise wieder fĂĽr Angst und Schrecken auf der Kinoleinwand sorgt.

Gespielt wird Pennywise diesmal von Bill Skarsgård und wenn man sich die bisher veröffentlichten Trailer so ansieht, scheint es so, als würde der neue Pennywise dem alten in nichts nachstehen. Da macht auch der neueste Clip keine Ausnahme.

Hier bekommen wir eine der bekanntesten Szenen aus dem Film zu sehen. Und auch hier zeigt Bill SkarsgĂĄrd, dass er die richtige Wahl war. Aber ĂĽberzeugt euch am besten selbst.

Das denken wir:

Bisher sieht alles danach aus, als wĂĽrde uns mir “Stephen Kings Es” ein absoluter Horror-Hit erwarten.