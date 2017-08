“Stranger Things”: Dieses geniale Poster wurde von “A Nightmare on Elm Street” inspiriert

88 SHARES Facebook Twitter Google

Kürzlich bin ich auf ein ziemlich cooles Poster zur Netflix-Serie “Stranger Things” gestoßen, das ich euch nicht vorenthalten möchte.

Und dieses Poster wurde offensichtlich von “A Nightmare on Elm Street” inspiriert. Was ziemlich cool ist, da die Serie ja einige Easter Eggs aus anderen Horrorfilmen beinhaltet. Und wenn der Demogorgon in “Stranger Things” aus der Wand kommt, dann erinnert das stark an die Szene aus “A Nightmare on Elm Street”, in der Freddy Krueger über dem Bett von Nancy aus der Wand kommt.

Hier das Poster:



Und hier die Vorlage:



Die zweite Staffel von “Stranger Things” startet am 27. Oktober auf Netflix.

Das denken wir:

Man darf wirklich gespannt sein, ob die zweite Staffel von “Stranger Things” die Klasse der ersten Staffel erreicht.