The Evil Within 2: Im neuesten Trailer wird ein verrückter Fotograf vorgestellt

Im letzten Video zu The Evil Within 2 haben uns die Entwickler verraten, welche Neuerungen uns im Spiel erwarten. Nun hat Bethesda einen neuen Trailer veröffentlicht, der einen verrückten Fotografen vorstellt.

Dieser heiĂźt Stefano Valentini. Und Stefano verwendet menschliche Körper, um daraus “Kunstwerke” zu formen. Das ist ziemlich… krank. Aber davon könnt ihr euch im nachfolgenden Trailer ĂĽberzeugen.

The Evil Within 2 erscheint am 13. Oktober 2017 fĂĽr PC, Ps4 und Xbox One. Sobald es weitere Infos gibt, informieren wir euch natĂĽrlich darĂĽber.

Das denken wir:

The Evil Within 2 wird so richtig ungemĂĽtlich und das ist auch gut so.