Titanfall 2: Hätte sich laut Studioboss besser verkaufen müssen

Der Shooter Titanfall 2 hat es seit Release nicht ganz leicht. Mit einem sehr ung├╝nstigen Releasetermin bekam der Sci-Fi Shooter bei vielen Spielern weniger Aufmerksamkeit, als Battlefield 1 oder Call of Duty: Infinite Warfare. Nun hat sich Respawn Entertainment – Chef Vince Zampella selbst dazu ge├Ąu├čert.



“Das Spiel war erfolgreich. Es hat sich gut verkauft, aber nicht so gut, wie es sich verkaufen h├Ątte sollen. Vielleicht war es zu ├╝berf├╝llt, der Preis war sehr aggressiv und es war ein hartes Release-Fenster f├╝r unser Spiel.”

Wer sich zur├╝ckerinnert, wird merken, dass der Titel genau zwischen Battlefield und Call of Duty erschienen ist und vor allem Battlefield sehr viel Aufmerksamkeit f├╝r sein Weltkriegs-Setting bekam. Weiter bedankt sich Zampella f├╝r die Community, die er sehr lobt und anmerkt, dass sie bedeutend weniger toxisch ist, als bei anderen Spielen.

Zampella selbst ist es wichtig, die Marke am Leben zu halten. Zwar ist noch kein Titanfall 3 angek├╝ndigt, doch Respawn Entertainment h├Ąlt an der Marke fest. Neben Titanfall arbeitet Respawn auch an einem bisher noch unangek├╝ndigtem Star Wars Spiel.

Das denken wir:

Leider war es ja abzusehen, dass Titanfall 2 nicht die notwendige Aufmerksamkeit bekommt. Schade drum. So ist es dennoch einer der besten Shooter der letzten Jahre.