Uncharted: The Lost Legacy – Seht euch hier den finalen Gameplay-Trailer an

Uncharted: The Lost Legacy steht ab dem 23. August für die PS4 in den Händlerregalen und darum wurde nun auch ein finaler Gameplay-Trailer veröffentlicht, den ich euch nicht vorenthalten möchte.

Dieser ist ziemlich episch inszeniert und zeigt, was uns im Spiel erwartet: Action am laufenden Band und eine spannende Story, die sich kein Fan von Uncharted entgehen lassen sollte.

In Uncharted: The Lost Legacy mĂĽssen wir zusammen mit Chloe Frazer und Nadine Ross ein uraltes, sagenumwobenes indisches Artefakt bergen. Ihren ersten Auftritt hatte Chloe Frazer in Uncharted 2: Among Thieves.

Hier der neue Trailer:

Das denken wir:

Wer eine PS4 besitzt und auf Action steht, der sollte sich Uncharted: The Lost Legacy auf keinen Fall entgehen lassen.