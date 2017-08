Uncharted: The Lost Legacy – Seht euch hier den neuesten Gameplay-Trailer an

82 SHARES Facebook Twitter Google

In wenigen Tagen, am 23. August, erscheint Uncharted: The Lost Legacy fĂĽr die PS4. Dann mĂĽssen wir zusammen mit Chloe Frazer und Nadine Ross ein uraltes, sagenumwobenes indisches Artefakt bergen.

Und wie das in Aktion aussieht, seht ihr im neuesten Gameplay-Trailer. Wie ĂĽblich erwartet uns jede Menge Action, in bester “Uncharted”-Manier. NatĂĽrlich ist das Ganze wieder ziemlich bombastisch inszniert.

Aber ĂĽberzeugt euch am besten selbst:

Ihren ersten Auftritt hatte Chloe Frazer ĂĽbrigens in Uncharted 2: Among Thieves. Zuletzt war sie in Uncharted 3: Drake’s Deception zu sehen.

Das denken wir:

Mit Uncharted: The Lost Legacy erwartet uns Action vom Feinsten.