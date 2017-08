We Happy Few erscheint auch für die PS4 – Release-Termin angekündigt

75 SHARES Facebook Twitter Google

Gearbox hat kürzlich angekündigt, dass das Action-Adventure We Happy Few auch für die PS4 erscheinen wird. Ursprünglich wurde das Spiel für PC und Xbox One angekündigt.

Abgesehen davon wurde auch der Release-Termin enthüllt. So wird We Happy Few am 13. April 2018 für alle Plattformen erscheinen. In We Happy Few müsst ihr in einem alternativen England der 1960er Jahre aus der Stadt Wellington Wells entkommen.

In dieser Stadt flüchten die Bewohner vor ihren traumatischen Erinnerungen aus der Vergangenheit, indem sie die Droge Joy nehmen. Der Spieler erlebt die Geschichte von drei verschiedenen Bewohnern mit völlig unterschiedlichen Perspektiven.

Hier der neueste Trailer zum Spiel:

