Wolfenstein II: The New Colossus “Put the Chocolate Down!”

KĂĽrzlich wurde ein neuer Trailer zu Wolfenstein 2 The New Colossus veröffentlicht. Dieser trägt den Titel “Put The Chocolate Down” und ist ziemlich… ungewöhnlich

In diesem Clip bekommen wir zu sehen, wie mies es ist, aufzuwachsen, wenn das Regime (also die Nazis) an der Macht sind.

Abgesehen davon werden ein paar neue Spielszenen gezeigt.

Wolfenstein II: The New Colossus steht ab dem 27. Oktober für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Hoffentlich erreicht Wolfenstein II die Klasse des Vorgängers. Wir sind da aber ziemlich zuversichtlich.