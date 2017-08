Xbox One: Bald ist die Spotify-App verfügbar

48 SHARES Facebook Twitter Google

Lange hat es gedauert – doch was lange währt, wird bekanntlich ja irgendwann gut. Larry Hyrb hat in einer neuen Episode von “This Week on Xbox” enthĂĽllt, dass in KĂĽrze die langersehnte Spotify App Einzug auf die Xbox One finden wird.

Damit würde Microsoft auf einen lange im Raum stehenden Wunsch reagieren, der es ermöglicht beim Spielen im Hintergrund seine Playlists zu hören. Wann genau die Spotify App aber Einzug finden wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Das denken wir:

Na endlich! Die Nachricht freut mich wirklich sehr. In vielen Spielen hat mir dieses Feature echt gefehlt.