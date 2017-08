Xbox One: Diese zwei Titel sind nun abwärtskompatibel

58 SHARES Facebook Twitter Google

In immer kleiner werdenden Abst√§nden verk√ľndet Microsoft nach und nach neue Titel, welche auf der Xbox One im Rahmen der Abw√§rtskompatibilit√§t laufen. So gibt es seit gestern zwei neue Xbox 360 Titel, die ihr spielen k√∂nnt.

Der erste Titel ist Metal Gear Rising: Revengeance. Ein Spin-Off der weltber√ľhmten Metal Gear – Serie, welches von Platinum Games entwickelt wurde. Urspr√ľnglich ist der Titel 2013 erschienen.

Der andere Titel ist Screamride. Wer sich nun wundert, dass es diesen Titel bereits auf der Xbox One gibt – Richtig. Doch es gab auch eine Xbox 360 Version und ab sofort seid ihr nicht mehr gezwungen euch die Xbox One Version zu kaufen.

Das denken wir:

Metal Gear Rising: Revengeance lohnt sich allein schon wegen dem Soundtrack. Tolles Spiel.