Xbox One X: Es wird wohl eine Project Scorpio Edition geben

82 SHARES Facebook Twitter Google

Wie ihr wahrscheinlich wisst, arbeitete Microsoft unter dem Projektnamen “Project Scorpio” an der Xbox One X bevor die Konsole offiziell vorgestellt wurde. Und wie es aussieht, wird es womöglich auch eine Project Scorpio Edition der Xbox One X geben.

Das lässt zumindest ein Bild vermuten, das gerade im Netz die Runde macht. Es zeigt die Xbox One X mit dem “Project Scorpio”-Schrftzug.

Sieht ziemlich cool aus, oder? Offizielle Infos gibt es leider noch nicht. Aber sobald sich das ändert, informieren wir euch natürlich darüber.

Das denken wir:

Das Design sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus.