Xbox One X: Keine Microsoft-Konsole war im Vorverkauf schneller ausverkauft

77 SHARES Facebook Twitter Google

Kürzlich begann der Vorverkauf der Xbox One X und bei GameStop und Amazon war die neue Microsoft-Konsole innerhalb kürzester Zeit vergriffen.

Und wie es aussieht, war bisher keine Microsoft-Konsole im Vorverkauf erfolgreicher. Das verkündete Microsoft auf xbox.com.

Dort heißt es, dass sich die Xbox One X Project Scorpio in den ersten fünf Tagen häufiger verkaufte als jede andere Xbox. Es scheint also, als wäre die Microsoft-Community sehr positiv gestimmt, was die Xbox One X betrifft.

Über den Erfolg der Konsole werden aber die Games entscheiden, die uns in den kommenden Monaten erwarten. Es bleibt spannend.

Das denken wir:

Die Community scheint ganz scharf auf die Xbox One X zu sein. Mal sehen, ob sich die neue Microsoft-Konsole behaupten kann.