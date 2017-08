Xbox One X, neue Games und mehr: Seht euch hier den Gamescom Livestream von Microsoft an

111 SHARES Facebook Twitter Google

Die Gamescom wird von Jahr zu Jahr größer und Microsoft, Sony, Nintendo und Co. nutzen die Bühne, um ihre kommenden Spiele-Highlights vorzustellen. Heute zeigt uns Microsoft, was uns im Rahmen der diesjährigen Gamescom in Sachen Xbox One X erwartet.

Unter anderem erwarten wir Infos zur Microsoft-Konsole, Nueigkeiten zu kommenden Games – wie beispielsweise Sea of Thieves, Forza Motorsport 7, Cuphead, Crackdown 3 – und einige Überraschungen. Gleich geht es los.

Also auf Play drĂĽcken und gespannt sein, was da in den kommenden Monaten so auf uns zukommt.

Hier der Stream:

Das denken wir:

Mal sehen, was Microsoft so in der Pipeline hat.