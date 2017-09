“Blade Runner 2049”: Seht euch hier den zweiten Kurzfilm mit Wrestler Dave Bautista an

Vor wenigen Tagen wurde mit “Nexus Dawn” der erste Kurzfilm zu “Blade Runner 2049” veröffentlicht. Mittlerweile ist der zweite Kurzfilm mit dem Titel “Nowhere to Run” veröffentlicht.

Dieser Clip spielt ein Jahr vor “Blade Runner 2049”. Er zeigt den Wrestler Dave Bautista als Replikant auf der Flucht. Dieser wird auch im Film eine wichtige Rolle spielen.

Der Film macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Viel SpaĂź mit “Nowhere to Run”.

#BladeRunner2049's @DaveBautista is a replicant on the run in this never-before-seen in-world prequel. Watch it now. pic.twitter.com/xGn3WfjATF

— iTunes Trailers (@iTunesTrailers) 14. September 2017