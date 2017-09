Call of Duty: WWII – Die PC-Beta beginnt noch in diesem Monat

85 SHARES Facebook Twitter Google

Kürzlich kündigte Sledgehammer Games an, dass die Call of Duty: WWII PC-Beta noch in diesem Monat an den Start geht.

So werden PC-Spieler ab dem 29. September das Schlachtfeld stürmen dürfen. Mit dieser Beta wollen die Entwickler unter anderem das Gameplay verbessern und das Spiel für den PC optimieren. Um an der Beta teilnehmen zu können, benötigt ihr einen PC mit diesen Hardware-Anforderungen:

Betriebssystem: Windows 7 64-Bit oder neuer

CPU: Intel® Core™ i3 3225 oder vergleichbar

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Festplattte: 25 GB HD space

Video: NVIDIA® GeForce® GTX 660 @ 2 GB / AMD Radeon™ HD 7850 @ 2GB oder besser

DirectX: Version 11.0 kompatible Grafikkarte oder besser

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Soundkarte: DirectX kompatibel

Call of Duty: WWII erscheint amm 3. November 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

