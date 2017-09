Call of Duty: WWII – Seht euch hier den intensiven Story-Trailer

75 SHARES Facebook Twitter Google

Activision veröffentlichte kürzlich einen neuen Story-Trailer zur Singleplayer-Kampagne von Call of Duty: WWII. Zu sehen gibt es Szenen aus Deutschland, von der Westfront und vom D-Day. Das Ganze wirkt ziemlich bedrückend und intensiv.

Ăśbrigens erwartet euch in CoD: WWII mit Nazi-Zombies auch ein Koop-Modus inklusive Story. Hier mĂĽsst ihr herausfinden, wer fĂĽr die “Armee der Toten” verantwortlich ist.

Call of Duty: WWII wird am 3. November 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Hier nun der neue Trailer:

Das denken wir:

Der Trailer macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Mal sehen, ob das fertige Spiel ebenfalls ĂĽberzeugen kann.