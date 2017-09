Das erwartet euch in der Welt von Xenoblade Chronicles 2

72 SHARES Facebook Twitter Google

Am 1. Dezember 2017 erscheint Xenoblade Chronicles 2 für die Nintendo Switch. Rollenspielfans müssen sich also nocht etwas gedulden. Dafür hat Nintendo einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht.

Hier bekommt ihr in ĂĽber acht Minuten zu sehen, was es in Xenoblade Chronicles 2 alles zu erleben gibt und welche Charaktere euch im Spiel erwarten.

Abgesehen davon wird die geniale Spielwelt vorgestellt, die nur so vor Details strotzt. Wer sich optimal auf den Release vorbereiten möchte, sollte sich den Clip nicht entgehen lassen.

Das denken wir:

Da haben sich die Entwickler einiges einfallen lassen. Vor allem die fantasievolle Spielwelt sieht toll aus.