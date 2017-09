Das sind die Games with Gold für den kommenden Oktober

68 SHARES Facebook Twitter Google

Der Oktober ist zwar ohnehin schon vollgespickt mit neuen Titeln, doch natürlich gibt es nächsten Monat wieder neue Games with Gold bei Microsofts Xbox One. Den Anfang macht dabei der Indie-Titel Gone Home, gefolgt von The Turing Test. Als Xbox 360 Titel, welche durch die Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One laufen sind Rayman 3 und Metal of Honor: Airbourne dabei.

Anbei gibt es natĂĽrlich auch wieder einen kleinen Trailer, welcher euch einen Einblick in die kommenden Titel gibt.

Die Games with Gold Oktober 2017 im Trailer:

Das denken wir:

Wem die Releases im Oktober nicht reichen, hat so noch mal kostenlosen Nachschub.