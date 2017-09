Destiny 2: Bungie entfernt Hass-Symbol aufn Armschienen

So wie es aussieht, ist irgendwie ein Hass-Symbol in Destiny 2 gelandet. Es ist auf den Armschienen “Road Complex AA1” zu sehen. Auf dieser AusrĂĽstung sieht man das besagte Symbol (siehe Bild oben).

Dieser ähnelt sehr stark dem Zeichen der “KEK“, einer „alt-right“-Bewegung in den USA. Das Zeichen der satirischen Bewegung ist ein Froschwesen mit Trump-Frisur. Entstanden ist das Ganze anscheinend im Forum „4chan“.

Hier der Tweet von Bungie zum Thema:

2/2 Our deepest apologies. This does NOT represent our values, and we are working quickly to correct this. We renounce hate in all forms.

— Bungie (@Bungie) 12. September 2017