Destiny 2: Dieser Live Action Trailer ist ziemlich genial

Der Release von Destiny 2 steht vor der TĂĽr! FĂĽr PS4 und Xbox One erscheint das Spiel am 6. September 2017 und die PC-Version folgt am 24. Oktober 2017.

Und da die Veröffentlichung nicht mehr lange auf sich warten lässt, rühren Activision und Bungie kräftig die Werbetrommel. Aus diesem Grund wurde jetzt auch ein ziemlich genialer Live Action Trailer veröffentlicht, der Lust auf mehr macht.

In diesem Sinne: For the puppies!!! Seht euch den Trailer an, dann wisst ihr was ich meine.

Das denken wir:

Ein mehr als genialer Trailer. Hoffentlich kann das finale Spiel auch ĂĽberzeugen.