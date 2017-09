Destiny 2: Ein Blick auf die neue Karte

58 SHARES Facebook Twitter Google

Destiny 2 steht in den Startlöchern und daher bekommen wir mittlerweile fast täglich neue Videos aus dem Spiel präsentiert.

Das neueste Video zu Destiny 2 zeigt beispielsweise die neue Map. Diese wurde im Vergleich zum Vorgänger in vielen Punkten verbessert. So werden die Quests nun wesentlich übersichtlicher angezeigt und auch die Schnellreise wurde verbessert. Man muss vorher nicht in den Orbit, wenn man sich schnell an einen anderen Punkt teleportieren möchte. Coole Sache.

Was die neue Map sonst noch so kann, seht ihr hier:

Das denken wir:

Die Verbesserungen sind wirklich sinnvoll. Mal sehen, ob Destiny 2 den Erfolg des Vorgängers toppen kann.