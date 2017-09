Destiny 2: Hier ist noch ein… ungewöhnlicher Live Action Trailer

68 SHARES Facebook Twitter Google

K√ľrzlich berichteten wir √ľber einen ziemlich abgefahrenen Live Action Trailer zu Destiny 2. Mittlerweile wurde ein weiterer Live Action Trailer ver√∂ffentlich, den ich euch nicht vorenthalten m√∂chte.

In diesem Trailer liefern sich ein paar H√ľter ein Dance Battle und das sieht ziemlich witzig aus. Ich wei√ü zwar nicht genau, was man uns mit dem Clip sagen m√∂chte, aber sehenswert ist das Ganze trotzdem.

Das denken wir:

Die Live Action Trailer zu Destiny 2 kann man m√∂gen oder nicht, auf jeden Fall sorgen sie f√ľr Aufsehen.