Destiny 2: Mikrotransaktionen kehren zurück

Habt ihr euch in letzter Zeit gefragt, ob es in Destiny 2 wieder Mikrotransaktionen geben wird? Hier die kurze und knappe Antwort: Ja. Ob es euch gefällt oder nicht.

Das wissen wir, da ein Bild im Netz die Runde macht, das die Destiny-Währung Silber in Verbindung mit Destiny 2 zeigt. Hier das Bild:

Silver currency is returning in Destiny 2. (via @IntegerTCG) pic.twitter.com/XLnqdOGTq7

— Destiny 2 Intel (@theDestinyBlog) 3. September 2017