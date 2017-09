Die Xbox One S der Chainsmokers sieht ziemlich genial aus

Jep, Xbox hat sich mit den Chainsmokers für eine ganz besondere Xbox One S zusammengetan. Das Logo der Band ziert das Cover und das Coolste: Die Konsole leuchtet. Dafür sorgt ein USB-betriebenen Prozessor, der Geräusche in eine Lightshow verwandelt.

GegenĂĽber Rolling Stone erklärten die Chainsmokers: “Wir waren sehr aufgeregt mit Xbox an diesem Projekt zu arbeiten und unsere Musik auf diese Weise mal ganz anders zum Leben zu erwecken, indem wir sie mit der besten Gaming Konsole der Welt verbinden.”

Man kann diese Konsole übrigens gewinnen. Teilnehmen könnt ihr, indem ihr den nachfolgenden Tweet kommentiert:

We partnered with @Xbox to create this this amazing Xbox One S console. Tell us in a Tweet why you love it so much to win! pic.twitter.com/r3OY1WCqWi

— THE CHAINSMOKERS (@TheChainsmokers) 8. September 2017