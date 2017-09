82 SHARES Facebook Twitter Google

Ich bin gerade auf ein Bild gestoßen, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Es zeigt eine Xbox One S in einem Laden in Japan. Eigentlich nichts Besonderes.

Aber das Werbeschild, das an der Konsole angebracht wurde, ist interessant. Es bewirbt die Xbox One S nicht etwa als Spielekonsole, sondern als 4K Blu-ray Player.

Hier das Bild:

Das denken wir:

Und wir dachten die Xbox One S wäre primär eine Spielekonsole.

Quelle: allgamesdelta.net