Doom Nintendo Switch vs. PS4 Grafikvergleich

Kürzlich kündigte Nintendo überraschend Doom für die Switch an. Im selben Zug wurden auch erste Spielszenen veröffentlicht, die einen ziemlich guten Eindruck gemacht haben.

Der YouTuber Cycu1 hat sich die Mühe gemacht und die veröffentlichten Szenen der Switch-Version mit der PS4-Version von Doom verglichen.

So bekommen wir einen guten Eindruck davon, wie sich die Versionen in Sachen Grafik unterscheiden. Das Ergebnis: Die PS4-Version sieht ein gutes StĂĽck besser aus als die Switch-Version. Das merkt man vor allem an den Texturen. Diese sind auf der PS4 knackscharf und auf der Switch etwas verwaschen.

Aber ĂĽberzeugt euch einfach selbst:

Das denken wir:

Die PS4-Version sieht klar besser aus, aber die Switch-Version kann sich auch sehen lassen.